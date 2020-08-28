شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تسجل 15 خرقا جويا على الجنوب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة أنه" بتاريخ 27 / 8 / 2020 اعتباراً من الساعة الثانية و15 دقيقة ولغاية 28 / 8 / 2020 الساعة الثانية و45 دقيقة، تم تسجيل /15/ خرقاً جوياً من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".
وتجري"متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، بحسب البيان.
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