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 طائرات الاحتلال تسجل 15 خرقا جويا على الجنوب اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تسجيل 15 خرقاً جوياً من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية بين أمس الخميس واليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة أنه" بتاريخ 27 / 8 / 2020 اعتباراً من الساعة الثانية و15 دقيقة ولغاية 28 / 8 / 2020 الساعة الثانية و45 دقيقة، تم تسجيل /15/ خرقاً جوياً من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وتجري"متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"، بحسب البيان.

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