قوة امنية تفكك 8 قذئاف هاون جنوبي صلاح الدين

فككت قوة من مكافحة المتفجرات، الجمعة، ثمان قذائف هاون شمالي محافظة صلاح الدين. وقال بيان مقتصب لمديرية مكافحة المتفجرات، تلقته الخليج 365، ان "قسم مكافحة متفجرات صلاح الدين عالجوا ( 8 ) قذائف هاون في مدينة الضلوعية".

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