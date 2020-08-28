هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لمخاطر الطقس الحار

وكشف التقرير أن الموجة الحرة تعرض الكثيرين للمخاطر خصوصا مع عدم شرب السوائل الطبيعية والمياه بشكل كاف.
- كبار السن، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما.
- الرضع والأطفال الصغار.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة مزمنة، خاصةً مشاكل في القلب أو التنفس.
- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة، على سبيل المثال: الأشخاص المصابون بمرض باركنسون أو الذين أصيبوا بسكتة دماغية.
- الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية خطيرة.
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، بما في ذلك الأدوية التي تؤثر على التعرق والتحكم في درجة الحرارة.
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