علامات تدلّ على نقص الحديد في الجسم... وقائمة بالأطعمة المناسبة

نشر موقع " تايمز ناو نيوز" تقريرا صحيا أفاد أن الجسم يحتاج الحديد لتنظيم العديد من الوظائف المهمة، ويوجد معظم الحديد في خلايا الدم الحمراء حيث يساعد في حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

كما أنه أحد العناصر التي تساهم في دعم وتعزيز عمل جهاز المناعة، وتم ربط نقص هذا المعدن بأنواع مختلفة من أمراض الرئة والعديد من المشكلات الصحية في الجسم.



ذكر التقرير أن نقص الحديد في الجسم يترافق بظهور العديد من العلامات والأعراض التي تعتمد شدتها على عدة عوامل مثل العمر ومستوى النقص والصحة الجسدية.

ومن هذه الأعراض الشعور بضيق في التنفس، إعياء، آلام في الصدر، صداع، شحوب، برودة اليدين والقدمين، الالتهابات المتكررة، تلف في الشعر، وزيادة خفقان القلب.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل الإصابة بفقر الدم نتيجة انخفاض مستوى الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء.



إذ أن الجسم يحتاج إلى الحديد لتصنيع الهيموجلوبين، فإن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى نقص في الهيموجلوبين.

كذلك حدوث ضيق في التنفس، حيث أن نقص خلايا الدم الحمراء في الجسم يعيق نقل الأكسجين إلى الرئتين، ويبدأ الجسم في المعاناة من الحرمان من الأكسجين، مما يؤدي إلى اضطراب وضيق في التنفس.

يمكن الحصول على الحديد من خلال تضمين بعض الأطعمة الغنية بهذا المعدن في النظام الغذائي، ومن أهم هذه الأطعمة:

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البقوليات: الحمص والعدس وفول الصويا والفاصولياء والبازلاء مصدرا كبيرا للحديد، وكذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك.

بذور اليقطين (القرع): واحدة من الوجبات الخفيفة اللذيذة الغنية بالحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك وفيتامين ك.

الأسماك: أسماك التونة والسردين مصدر غني جدا بالحديد، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية والنياسين وفيتامين ب 12 والسيلينيوم.

يمكن تناول أيضا اللحوم الحمراء الخضراوات الخضراء للحصول على حاجة الجسم من الحديد، وتفادي نقصانه.