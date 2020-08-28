ومن هذه الحيل مثلاً، تناول الطعام في طبق باللون الأحمر. فمن المعروف أن هذا اللون يرتبط بالخطر وبالمنع. وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة حديثة حيث أظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام في أطباق حمراء استهلكوا كمية أقل من الطعام من تلك التي تناولها أولئك الذين وُضع طعامهم في أطباق بيضاء اللون.



ولهذا يُنصح دائماً بأن يتم سكب المأكولات الدسمة في أطباق حمراء. ومن الحيل التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن أيضاً، تناول العصائر وغيرها في أكواب عريضة وصغيرة. وهو ما توصّل إليه الباحث الأميركي براين وانسيك حيث أشار إلى أن هذا يرتبط بتأثير الخداع البصري في الدماغ، ما يدعو إلى تناول كمية قليلة من الشراب والشعور بالاكتفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل صحيح أن لون الطبق يسرّع عملية فقدان الوزن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.