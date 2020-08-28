رئيس أركان الجيش وزيرا للدفاع في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، الجمعة، تعيين رئيس أركان الجيش سوه ووك في منصب وزير الدفاع، طبقا لما أعلنه البيت الأزرق في سيؤول.
وقال متحدث باسم الرئيس مون إن سوه البالغ من العمر 57 عامًا يتمتع بخبرة 30 عامًا في الخدمة العسكرية، بما في ذلك دوره في العمليات العسكرية لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن سوه كان الشخص المناسب لتنفيذ مهام في غاية الأهمية، مثل الإصلاح العسكري أو نقل صلاحية إصدار الأوامر من جانب السلطات الكورية للقوات الأمريكية المتمركزة هناك في حالة نشوب حرب.
وسيحل سوه ووك في منصب وزير الدفاع محل جيونج كيونج-دو، الذي شغل هذا المنصب لمدة عامين، وذلك بعد حضور جلسة استماع إلزامية أمام البرلمان.
وتنشر الولايات المتحدة نحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع أي تهديد محتمل من جارتها الشمالية.
ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كوريا الجنوبية أن تدفع المزيد من الأموال مقابل الوجود الأمريكي هناك، على الرغم من عدم الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين بشأن هذه المسألة.
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