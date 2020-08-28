المبعوث الأممي: الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة والتصعيد وشيك

داوود عودة - الضفة الغربيةالجمعة 2020/8/28 04:17 م بتوقيت أبوظبي
حذر مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن "الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة" مشيرا إلى أنه "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة لمنع التصعيد وتحسين الوضع أن تنجح".
وقال ملادينوف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر إن "الوضع في غزة وحولها يتدهور بسرعة. يواصل المسلحون إطلاق القذائف والأدوات الحارقة".
وأضاف في إشارة إلى الإجراءات الإسرائيلية: "تشديد الإغلاق يجعل الحياة داخل القطاع لا تطاق. خفض تزويد الكهرباء إلى 3 ساعات والمستشفيات بالكاد تعمل".
وتابع المبعوث الأممي: "بينما يتدهور الوضع في غزة، هناك زيادة سريعة في حالات كورونا بين السكان. في ظل النظام الصحي الفاشل، وانعدام الكهرباء والبطالة واستمرار النشاط العسكري والإغلاق، أشعر بقلق شديد من أن التصعيد وشيك".
وحدد ملادينوف خطوات مطلوبة من الفصائل الفلسطينية وأخرى من الحكومة الإسرائيلية لوقف التصعيد.
وقال: "يجب على المسلحين الفلسطينيين أن يوقفوا على الفور إطلاق القذائف والبالونات الحارقة".
وأضاف: يجب على إسرائيل إعادة نقليات وقود الأمم المتحدة للكهرباء".
وحذر ملادينوف من أنه "في ظل الظروف الحالية، لا يمكن لأي جهود وساطة لمنع التصعيد وتحسين الوضع أن تنجح".
ومنذ أكثر من أسبوعين تتواصل عمليات القصف الإسرائيلية على أهداف في قطاع غزة وبالمقابل استمر إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من القطاع على جنوبي إسرائيل.
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