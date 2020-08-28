مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال في انفجار جنوبي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 12 مدنيا على الأقل بينهم أطفال، الجمعة، إثر انفجار عبوة ناسفة على جانب طريق بولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وقال متحدث باسم حاكم الولاية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانفجار وقع بعد أن مرت شاحنة صغيرة تقل مدنيين في منطقة سبين بولداك، فوق قنبلة على جانب الطريق.

وأشار المسؤول إلى أن "جميع الركاب الـ 12 لقوا حتفهم. ولسوء الحظ، لم يتم التعرف على الجثث، بسبب شدة الانفجار".

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن أطفالا كانوا من بين الضحايا.

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وألقى المسؤولون الحكوميون باللائمة على مقاتلي طالبان في الحادث، رغم عدم إعلانهم المسؤولية.

يشار إلى أن القنابل المزروعة على جانب الطرق هي السلاح المفضل للمسلحين لاستهداف قوافل القوات الحكومية، إلا أن الضحايا عادة ما يكونون من المدنيين.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب 2176 آخرون في أفغانستان خلال النصف الأول من 2020.