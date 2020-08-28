بعد دعوات لمظاهرة مليونية.. مليشيات الوفاق الليبية تطوّق طرابلس وتستعد لمجزرة جديدة لمواجهة الاحتجاجات

بدأت عناصر من مليشيات حكومة الوفاق الليبية في الانتشار، حيث قامت بإغلاق الميادين والشوارع الرئيسية في العاصمة طرابلس، تحسبًا لخروج المتظاهرين بعد دعوات لمظاهرة مليونية من قبل حراك "همة شباب".

وذكرت وسائل إعلامية أن عناصر مسلحة تتبع مليشيا النواصي والردع، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، قامت بالانتشار في شارع النصر، وتحديدًا عند الإشارة الضوئية "السيمافرو".

وأضافت الوسائل الإعلامية أن عناصر أخرى من مليشيات الردع، قامت بتطويق المنطقة الممتدة من شارع الهاني إلي جزيرة فشلوم.

وأشارت إلى أن حشوداً من المتظاهرين بدأت في التجمع بمنطقة جنزور، قرب مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية.

وتابعت الوسائل الإعلامية أن عناصر تابعة لمليشيات "غنيوة الككلي" قامت بإغلاق كوبري 17، وكذلك مداخل منطقة أبوسليم بالمركبات العسكرية.

ولفتت إلى أن هناك اجتماعًا جرى يوم أمس، الخميس، جمع ضباطًا من جهاز الاستخبارات التركية مع عدد من قيادات المليشيات، وتحديدًا من مليشيا "الردع والنواصي" تم فيها توجيه قيادات المليشيات الموالية لحكومة الوفاق، بضرورة منع وصول المتظاهرين إلى الأماكن الحيوية، وكذلك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، إذا حاولوا الخروج مجددًا للميادين والشوارع.

وقبل أيام، شنت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق حملة اعتقالات بصفوف الناشطين، على خلفية التظاهرات المستمرة لعدة أيام.

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ومنذ الأسبوع الماضي، منذ أيام، تشهد مناطق غربي ليبيا تظاهرات حاشدة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، مطالبة بخروج المرتزقة والقوات التركية.

ونظم المحتجون مسيرة في طرابلس باتجاه مقر حكومة الوفاق ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء وسط المدينة.

وأطلق النشطاء دعوات للدخول في حالة عصيان تام داخل طرابلس، إلا أن ميليشيات السراج ردت بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي.

وبحسب النشطاء، فإن السلطات في طرابلس قامت بقطع الكهرباء والإنترنت عن مناطق وسط المدينة، فيما شنت الميليشيات حملة دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء.

وخرجت تظاهرات رافضة لخطاب فايز السراج في مدينة العجيلات غربي ليبيا. أما في مصراتة، فندد المتظاهرون بحكومة الوفاق مطالبين بمحاسبة الفاسدين.

وأضرم المحتجون في مدينة الزاوية النار في مقرات تابعة لحكومة الوفاق مرددين شعارات مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتأتي الانتفاضة الشعبية احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية من نقص السيولة في المصارف وانقطاع الكهرباء والمياه ونقص الوقود وتأخر صرف الرواتب وسوء الأوضاع الأمنية.

ونددت الاحتجاجات بانتشار الفساد وبالتدخل الأجنبي التركي مطالبة بالحفاظ على وحدة البلاد وإخراج المرتزقة السوريين وإنهاء سيطرة الميليشيات.