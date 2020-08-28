تأجيل انطلاق الدراسة بالكتاتيب القرآنية وفضاءات التعليم الأولي العتيق إلى أكتوبر المقبل – التفاصيل

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تأجيل انطلاق الدراسة بالكتاتيب القرآنية، وفضاءات التعليم الأولي العتيق، برسم الموسم الدراسي الجاري، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بلاغ لها، أن الانطلاق الفعلي للدراسة في مؤسسات التعليم المدرسي، والنهائي العتيق، ستكون، ابتداء من يوم الاثنين 05 أكتوبر المقبل.

وأضافت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها قررت اعتماد التعليم الحضوري في جميع أطوار، ومستويات التعليم المدرسي والنهائي العتيق، كصيغة تربوية تميل الوزارة إلى تطبيقها، كلما أمكن ذلك، في احترام تام، وصارم لجميع التدابير، والإجراءات الاحترازية اللازمة، وشروط السلامة الصحية من لدن مؤسسات التعليم العتيق.

وأشارت الوزارة ذاتها إلى أن تجربة التعليم عن بعد بهذا القطاع برسم الموسم الدراسي الماضي، عرفت صعوبات، متصلة بالظروف الاجتماعية، والمادية للمتعلمين.

Advertisements

وسيتم تحديد مؤسسات التعليم العتيق المؤهلة لاعتماد صيغة التعليم الحضوري، بناء على قرار لجان مختصة، وسيعلن عن أسماء هذه المؤسسات بموقع الوزارة على الأنترنت بتاريخ 15 شتنبر 2020.

وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة، في إطار تنويع الصيغ التربوية، ستوفر مادة علمية تعليمية رقمية بمنصة “دروسي” للتعليم عن بعد الخاصة بالتعليم العتيق، تتضمن دروسا تعليمية مصورة، تشمل مضامين المقرر الدراسي لجميع المواد، والمكونات الدراسية بمستويات، وأطوار التعليم المدرسي، والنهائي العتيق يستفيد منها تلاميذ وطلبة هذا القطاع.

ويبقى للطلبة، والتلاميذ، أو أوليائهم كامل الصلاحية لاختيار الصيغة التربوية، التي تناسبهم (حضوري/ عن بعد).

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستعمل على تكييف الصيغتين التربويتين وفق تطور الحالة الوبائية في المملكة، وذلك بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة.