الدارالبيضاء.. العثور على جثة سبعيني متحللة داخل غرفة كان يكتريها

عثر، ليلة أمس الخميس، على جثة سبعيني داخل غرفته في أحد المنازل في شارع مستعيد رحال التدلاوي في مقاطعة بنمسيك، في الدارالبيضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جثة السبعيني المتحللة عثر عليها داخل غرفة، كان الهالك يكتريها في أحد المنازل في شارع المذكور.
وأفادت مصادر “اليوم24” أنه لم تعرف بعد أسباب وفاة الهالك، بينما فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات هذه القضية.
يذكر أن جثة السبعيني المتحللة نقلتها سيارة الطب الشرعي إلى مستودع الأموات.
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