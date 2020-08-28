مناهضون للتطبيع مع “إسرائيل” يلتقون رئيس الحكومة.. والعثماني: موقفنا ثابت

بمبادرة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، استقبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، مساء أمس الخميس، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا عن الهيئتين، سلم لرئيس الحكومة رسالة شكر.

وقال سليمان العمراني، القيادي بالحزب ونائب أمينه العام، إن اللقاء يأتي “للتعبير عن الشكر والاعتزاز، بالموقف الذي عبر عنه الأمين العام لحزب “المصباح”، خلال افتتاح الملتقى الوطني السادس عشر لشبيبة العدالة والتنمية، بشأن القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي سبقه موقف الأمانة العامة للحزب ضمن بلاغها الصادر بتاريخ 21 غشت الجاري”.

وتابع المتحدث ذاته، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نوه بهذه الزيارة، وأكد على الموقف الثابت للمغرب بكل مكوناته الداعم للقضية الفلسطينية، وشكر الهيئتين على ما تقومان به من أعمال مقدرة دعماً للقضية الفلسطينية، مسجلا أهمية مواصلتهما لجهود دعم العمل المدني المغربي، لصالح الدفاع عن القضية الفلسطينية.