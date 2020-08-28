جاك بريفير... بلاغة التلقائيّ ورتابة المألوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
جاك بريفير Jacques Prévert، شاعر وكاتب فرنسيّ معروف (1900-1977)، ارتبطتْ كتاباته بمدينة باريس، حيث وُلد ونشأ في حواريها وحدائقها الكثيرة الّتي لا يكاد يخلو حيّ منها، وتنقّل بين مسارحها ومقاهيها وساحاتها، وقد عاصر فيها وتقاطع مع أكبر فنّاني وكتّاب القرن العشرين، من بيكاسو إلى أندريه بروتون وغيرهم. وهو كاتب سيناريو وفنّان كولاج (collage) أيضًا [لفظ فرنسيّ يعني اللصق].
البساطة الّتي تتميّز بها أشعار بريفير، كانت السبب في تلحين العديد منها من قبل موسيقيّين ومغنّين فرنسيّين، وهي الّتي جعلت منه الشاعر المقروء الأوّل في الشعر الفرنسيّ...
بريفير شاعر ملتزم من جهة، انتقدتْ أشعاره النظام المدرسيّ والكنيسة والعائلة بقيمها وتقاليدها الكلاسيكيّة، ومن جهة أخرى فنّان فكاهيّ ساخر، يظهر هذا في الكثير من قصائده الّتي تميّزت ببساطة لغتها ووضوح معانيها، وجعلت منه شاعرًا شعبيًّا معروفًا لدى عامّة الناس في فرنسا. وإذا أردنا أن نبحث عن معادل عربيّ له، فلا شكّ أنّ الأقرب إليه سيكون الشاعر نزار قبّاني.
الدارسون والمتخصّصون في أدب بريفير ينقسمون بين مَنْ يرى في مجمل أعماله، ولا سيّما مجموعته الشعريّة الأشهر، "كلمات - Paroles"، كتابًا لا يستحقّ الاحتفاء به، على الرغم من أنّه "لا يخلو من التسلية، وتتخلّله أحيانًا بعض المقاطع الجذّابة"، كما وصفه أحد الدارسين، كريستوف ميرسييه، في مقاله الّذي جاء بعنوان "بلياد: أوسكار وايلد وجاك بريفير"، معتبرًا أنّ مجموعته الشعريّة هذه محدودة القيمة، مستهجنًا فكرة نشر أعماله في "لا بلياد - La Pléiade"، وهي اسم لمجموعة عريقة من المنشورات تتضمّن، عادةً، كلاسيكيّات الأدب الفرنسيّ والعالميّ. وثمّة مَنْ رأى أنّ قصائد بريفير تبدو لنا بسيطة، لكنّها ترتكز إلى عمل كثيف ومعقّد في بنائها ودقّتها وغنائها بالمعاني، وأنّه يعتمد البساطة والذكاء في اختيار مفرداته، ما يجعلنا نستطيع وصفها بما يُتعارف بأنّه السهل الممتنع.
لم يكن الأمر سهلًا عندما باشرتُ باختيار قصائد من مجموعته للترجمة؛ فكان بعضها بسيطًا إلى الحدّ الّذي يجعل ترجمتها إلى العربيّة مخاطرة قد تسفر عن عبارات باهتة ومعاني عاديّة مألوفة لا جديد فيها، فما يحمل النصّ عند الترجمة هما المعنى والفكرة، وهامش من البلاغة الّتي قد يقترحها المترجم ليقارب النصّ مع مستواه الأصليّ. ومن الصعب الحفاظ على هذا المستوى إذا كانت القيمة الجماليّة لبعض القصائد تعتمد بالأساس على إيقاع المفردات وتكرارها واستخدام القافية المتواترة. كأنّ الترجمة تعرية للنصّ واختبار لقيمته وعمقه. لذا اخترتُ نصوصًا تستطيع أن تصمد من جهة أمام عمليّة الترجمة، ومن جهة أخرى تعبّر عن الثيمات الأساسيّة الّتي تتكرّر في شعره وتشكّل عالمه الفكريّ والجماليّ.
لم يكن الأمر سهلًا عندما باشرتُ باختيار قصائد من مجموعته للترجمة؛ فكان بعضها بسيطًا إلى الحدّ الّذي يجعل ترجمتها إلى العربيّة مخاطرة قد تسفر عن عبارات باهتة...
إنّ البساطة الّتي تتميّز بها أشعار بريفير، كانت السبب في تلحين العديد منها من قبل موسيقيّين ومغنّين فرنسيّين، وهي الّتي جعلت منه الشاعر المقروء الأوّل في الشعر الفرنسيّ؛ فقد تجاوز حجم المبيعات لكتابه "كلمات" مليونيّ نسخة. وعلى مستوى الشكل الفنّيّ، فإنّ الديوان يتراوح بين قصائد لحنيّة وقصائد شعر حرّ، ويظهر فيها بعض التأثّر بالمدرسة السورياليّة الّتي عاصر ريفير فنّانيها في باريس، من خلال صور جديدة وغرائبيّة مثل "عجوز من ذَهَب في ساعةٍ من حِداد"، في قصيدته "موكب".
وإذا كان بريفير ينتقد الدين والبرجوازيّة والعنف الّذي شهده في الحرب العالميّة الثانية، حاملًا رسالة اجتماعيّة وسياسيّة في شعره، فهو يحشد قصائده بأجواء رومانسيّة ويتغنّى بالمرأة والطفولة والطبيعة. وبالنسبة لبريفير، فإنّ الشعر كما قال في إحدى قصائده "شيء بسيط، وجميل ومفيد"، ما يبدو أنّه تعريف لهويّته الشعريّة.
المرآة المهشّمة
Le miroir brisé
الرجل الصغير الّذي يغنّي بلا انقطاع
الرجل الصغير الّذي يرقص في رأسي
الرجل الصغير من أيّام الشباب
بَتَرَ رباط حذائه
وانهدمت كلّ أكواخ الاحتفال فجأةً
وفي صمت هذا الاحتفال
وفي صحراء هذا الاحتفال
سمعتُ صوتكِ الفرِح
صوتكِ الممزّق الهشّ
الطفوليّ الآسِف
يأتي من بعيدٍ ويناديني
ووضعتُ يدي على قلبي
حيث تتحرّك
مضرجّةً بلونها
القطع الثلجيّة السبع لضحكتكِ المرصّعة بالنجوم!
تركيبة فرنسيّة
Composition française
نابليون في شبابه المبكّر كان نحيفًا
وموظّفًا في سلاح المدفعيّة
لاحقًا سيصبح إمبراطورًا
لذا حصل على كرشٍ وبلادٍ كثيرة
وفي اليوم الّذي مات فيه
كان مازال لديه بطنٌ كبيرٌ
لكنّه أضحى إنسانًا ضئيلًا!
الحديقة
Le jardin
آلاف وآلاف السنين
لن تكون كافية
للتعبير عن تلك الثانية الصغيرة من الأبديّة
عندما قبّلتني
وعندما قبّلتك
صباحًا تحت ضوء الشتاء
في حديقة مونتسوري في باريس
فوق الأرض
الأرض الّتي هي كوكب!
باريس في الليل
Paris at night
ثلاثة أعواد كبريت تشتعل واحدةً تلو الأخرى في الليل
العود الأوّل كي أرى وجهكِ كلّه
والثاني كي أرى عينيكِ
والأخير كي أرى فمكِ
والعتمة كلّها كي تذكّرني بهذا كلّه
حين أضمّكِ بين ذراعيّ!
الغبيّ
Le cancre
يقول "لا" برأسه
لكنّه يقول "نعم" بقلبه
يقول "نعم" لما يحبّ
ويقول "لا" للمدرّس
إنّه واقفٌ الآن
نقوم باستجوابه
طارحين عليه كلّ المشاكل
فجأةً تأخذه ضحكةٌ مجنونة
فيمسح كلّ شيء
الأرقام والكلمات
التواريخ والأسماء
الجمل والمكائد
ورغم تحذيرات المعلّم
المصحوبة باستهجانات الأطفال النابغين
بطباشير من كلّ الألوان
يرسم وجه السعادة
فوق اللوح الأسود للتعاسة!
شاعر وكاتب فلسطينيّ مقيم في باريس، أصدر عدّة مجموعات شعريّة تُرجمت إلى الفرنسيّة، آخرها "عناقات متأخّرة". ينشر مقالاته في مجلّات ثقافيّة وأكاديميّة.
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