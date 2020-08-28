تشيلسي يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي تعاقد رسميا مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تياغو سيلفا.
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن سيلفا وقع على عقد مع البلوز لمدة عام واحد، مع خيار التجديد لمدة 12 شهرًا.
وقال سيلفا "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي. يسعدني أن أكون جزءًا من تشكيلة فرانك لامبارد المثيرة للموسم المقبل، وأنا هنا لبدء تحدٍ من أجل الألقاب. نراكم قريبًا مع جماهير البلوز، وأتطلع للعب في ستامفورد بريدج".
يذكر أن سيلفا انتقل إلى تشيلسي في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع سان جيرمان هذا الصيف.
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