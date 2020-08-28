تحالف دعم الشرعية في اليمن: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار”مفخخة” باتجاه المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:46 مساءً, 28 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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