شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكوري الجنوبي يرشح وزيرًا جديدًا للدفاع والان نبدء بالتفاصيل

رشّح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم القائد العام للقوات البرية الجنرال "سيو ووك" وزيرًا جديدًا للدفاع. وأشار المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية إلى خبرة سيو الكافية في المناورات الميدانية والعمليات العسكرية إضافة إلى خبرته في العمليات المشتركة للقوات الكورية والأمريكية. وفي حال اعتماد تعيين سيو بعد جلسة استماع للبرلمان، فسيحل محل الوزير السابق "جيونغ كيونغ-دو".

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