شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و7 حالات وفاة . وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 12629 إصابة ، بينها 11093 حالة نشطة، فيما بلغت حالات الوفاة 226 حالة، بينما صعد عدد المتعافين من الفيروس إلى 1310 حالات.

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