الزراعة: السماح بحركة نقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، عن رفع القيود الخاصة بنقل محصولي الحنطة والشعير بين المحافظات كافة.
وأضاف النايف أن "هذا القرار جاء دعما للمشاريع الزراعية العائدة للقطاع الخاص وبالأخص مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن"، موضحاً أن "ذلك جاء لتوفير المواد العلفية التي تحتاجها الثروة الحيوانية".
وأكد "ضرورة تسهيل مرور حركة المحاصيل الزراعية المشار إليها من المحافظات التي لديها فائض من هذه المحاصيل الى المحافظات المستهلكة التي تعاني قلة في الانتاج من اجل التكامل الاقتصادي"، داعيا كافة الاجهزة الامنية والسيطرات وقيادة العمليات الى "تسهيل تنفيذ هذا القرار خدمة للصالح العام".
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