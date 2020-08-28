انتحار رجل ببغداد وامرأة في واسط والاسباب مجهولة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "انتحار المدعو (س.ط) موظف في وزارة الصناعة والمعادن عن طريق شنق نفسه داخل داره ضمن منطقة بغداد الجديدة". واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "انتحار المدعوة (ز.خ) بواسطة شنق نفسها داخل دارها في قضاء الحي بواسط".

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