شجار عائلي يدفع رجلاً لقتل أبناء أخيه الثلاثة في ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة، بأن رجلاً قتل أبناء أخيه الثلاثة جراء شجار عائلي شمالي المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شجاراً عائلياً اندلع بسبب خلاف علي قطعة أرض في قضاد الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، تطور إلى استخدام السلاح، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشقاء على يد عمهم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادثة وفتحت تحقيقاً أولياً في ملابساتها".
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