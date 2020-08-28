ما هو الفيتامين الذي يمنع كورونا من التكاثر واين نجده؟

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اكتشف علماء من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي والمركز الإقليمي للتكنولوجيا الحيوية في الهند أن فيتامين "بي 12" يمكن أن يمنع تكاثر فيروس كورونا.
وقال البيان "يمكن وصف هذه المادة (فيتامين بي 12) كعامل وقائي لفئات معينة كالعاملين في المجال الطبي وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة لتقليل احتمالية الإصابة وتوفير الرعاية الطارئة في المستشفى".
ومع ذلك، لاحظ العلماء أنه من أجل تعديل بروتوكولات العلاج للمرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، هناك حاجة إلى إجراء عدد من الدراسات الإضافية.
في سياق متصل، كشف علماء كنديون تأثيرًا عجيبا لعقار يستخدم لعلاج التهاب الصفاق الفيروسي لدى القطط. ويمكن للدواء أن يثبط عمل إنزيم رئيسي لدى فيروس كورونا المستجد.
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