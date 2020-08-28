ما هو الفيتامين الذي يمنع كورونا من التكاثر واين نجده؟

أجرى الخبراء عمليات محاكاة حاسوبية من أجل تحديد الجزيئات من بين المنتجات الطبيعية والأدوية التي يمكنها قمع وحدات بروتين فرعية تدعى nsp12، والمتواجدة في جينوم فيروس "سارس كوف 2" والمسؤول عن تكاثر الفيروس، بحسب مجلة IUBMB Life.



وقال البيان "يمكن وصف هذه المادة (فيتامين بي 12) كعامل وقائي لفئات معينة كالعاملين في المجال الطبي وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة لتقليل احتمالية الإصابة وتوفير الرعاية الطارئة في المستشفى".

ومع ذلك، لاحظ العلماء أنه من أجل تعديل بروتوكولات العلاج للمرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، هناك حاجة إلى إجراء عدد من الدراسات الإضافية.

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في سياق متصل، كشف علماء كنديون تأثيرًا عجيبا لعقار يستخدم لعلاج التهاب الصفاق الفيروسي لدى القطط. ويمكن للدواء أن يثبط عمل إنزيم رئيسي لدى فيروس كورونا المستجد.



