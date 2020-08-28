بدأت ميغان ماركل بأت تستعيد نمط حياتها الطبيعي وتتحرر من قيود البروتوكول الملكي فعلاً. وهذا ما ظهر من خلال إطلالتين اعتمدتهما مؤخراً. وكانت أولاهما خلال مقابلة أجرتها معها غلوريا ستينمن لمنصة Makers Women الإعلامية. واختارت لهذه المناسبة كنزة باللون الأبيض مع قبعة كبيرة وسروال واسع بلون الكريم وخطوط سوداء. كذلك لفتت الدوقة السابقة الأنظار أثناء قيامها بعمل تطوعي بالتعاون مع جميعة Baby2baby حيث تخطت كلياً حدود القواعد الملكية. ولهذه الغاية ارتدت كنزة بيضاء من توقيع Victoria Beckham مع سروال قصير باللون الكاكي واضافت قناع حماية. ولم تتردد في تزيين اللوك ببعض الأكسسوارات . وأكملت اللوك بحذاء مسطح. وهذا يعتبر مخالفة واضحة لكل البروتوكولات الملكية التي تحظر على أفراد الاسرة الحاكمة ارتداء السروايل القصيرة. كما يثبت أن ميغان خرجت كلياً من حياة عائلة زوجها. ولم تتردد في تزيين اللوك ببعض الأكسسوارات . وأكملت اللوك بحذاء مسطح. وهذا يعتبر مخالفة واضحة لكل البروتوكولات الملكية التي تحظر على أفراد الاسرة الحاكمة ارتداء السروايل القصيرة. كما يثبت أن ميغان خرجت كلياً من حياة عائلة زوجها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ميغان ماركل تتحرر من قيود البروتوكول الملكي... شاهدي أزياءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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