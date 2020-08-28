بالصور: لم يقص شعره أو يغسله منذ 80 عاماً... والسبب غريب!

كشف رجل فيتنامي يبلغ من العمر 92 عاماً، يُدعى نغوين فان شين، أنه لم يغسل أو يصفف شعره أو يقصه منذ 80 عاماَ، اعتقاداً منه بأنه سيموت إن فعل ذلك.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فيبلغ طول شعر شين نحو خمسة أمتار، وقد أوضح إبنه لوم (62 عاما)، أنه يدعم أفكار والده، موضحاً أنه يؤمن بالعلاقة بين الشعر والموت. ومن جهته، قال شين: "أعتقد أنني إذا قمت بقص شعري أو حتّى غسله فسوف أموت على الفور... فأنا أؤمن بأن ما يولد به الشخص يجب أن يُترك كما هو بدون أن يمس... وبهذا، فلا أجرؤ على تغيير أي شيء في شعري، ولا حتى تمشيطه. فهذه الأمور تبدو بسيطة لكنّها مقدّسة بالنسبة إليّ". Advertisements وأضاف قائلاً: "أنا فقط أهتم به، وأغطيه بوشاح لإبقائه جافاً ونظيفاً وحسن المظهر". ويُشار إلى أنّه كان قد طُلب من شين قص شعره عندما كان في المدرسة، لكنّه رفض ذلك، ما دفعه إلى ترك الدراسة بعد الصف الثالث.

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