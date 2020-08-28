الأمم المتحدة تدعو لاستئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شددت الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة العمل على استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية على خلفية حادث إصابة شخص من ذوي البشرة السمراء يدعى جايكوب بليك في ولاية ويسكونسن برصاص الشرطة.

وقال نروبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قضية جايكوب بليك تؤكد ضرورة استئصال العنصرية داخل الشرطة الأمريكية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن "هذه الواقعة المأساوية تعيد تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الروابط بين العنصرية الهيكلية وإنفاذ القانون".

Advertisements

وعاد شبح جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل مختنقا حينما جثم شرطي على عنقه ليطوف مجددا في ولاية ويسكونسن بعد إصابة بليك.

وأعادت الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كينوشا في أعقاب الحادث، للأذهان مظاهرات غير مسبوقة في أمريكا والعالم أعقبت مقتل فلويد ما دفع السلطات للمسارعة بفرض حظر التجول.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي أطلق مقتل فلويد واحدة من أوسع الحملات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة والعالم، وتحولت مسيرات لمواجهات دامية فيما لا تزال ظلالها تخيم على الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع تراجع تأييد الرئيس دونالد ترامب جراء تعاطيه مع الأزمة.