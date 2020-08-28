في ثاني واقعة بين موسكو وأوروبا.. روسيا تطرد دبلوماسيا نرويجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، طرد دبلوماسي نرويجي ردا على خطوة مماثلة قامت بها أوسلو على خلفية قضية تجسس، في ثاني حادثة من هذا النوع بين موسكو والأوروبيين خلال أيام.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أحد الدبلوماسيين الرفيعين في سفارة النرويج اعتبر (شخصا غير مرغوب فيه) وعليه مغادرة الأراضي الروسية خلال ثلاثة أيام".
الإثنين الماضي، أعلنت روسيا طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحفية بضلوعه في قضية تجسس.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنه "انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل فإن أحد الدبلوماسيين في السفارة النمساوية في روسيا يعتبر شخصا غير مرغوب فيه" ردا على قرار فيينا.
وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت طرد دبلوماسي روسي لانتهاكه اتفاقية فيينا التي تنظم امتيازات الدبلوماسيين وحصاناتهم.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية النمساوية أن "سلوكه لا يتماشى مع اتفاقية فيينا"، رافضا الخوض في تفاصيل.
وردت السفارة الروسية بتغريدة على تويتر تقول "نشعر بالغضب من قرار السلطات النمساوية الذي لا يستند إلى أي أساس ويلحق الضرر بالعلاقات البناءة".
ونُقل عن وسائل الإعلام النمساوية القول إن السلطات منحت الدبلوماسي الروسي حتى أول سبتمبر لمغادرة البلاد.
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