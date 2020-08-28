إستقالة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الجمعة 28 أغسطس، استقالته خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه أنه سيستمر في أداء عمله حتى تعيين رئيس جديد للحكومة.

وأعرب آبي عن أسفه لأنه سيرحل في منتصف فترة خدمته، بالإضافة لعدم توقيع معاهدة سلام مع روسيا مشيرًا لأنه بذل الكثير من الجهود في هذا الشأن رغم أنه لا يمكن الإفصاح عنها لأسباب تخص سياسة البلاد.

وأوضح آبي أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لتراجع أحواله الصحية، مؤكدًا أنه سيتابع عمله كسياسي في البلاد بجانب الحفاظ على صحته قدر الإمكان.

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وتابع: "إذا شعرت في أي وقت أنه هناك ما يمكنني تقديمة للبلاد سأقدمه بكل تأكيد، لكني كسياسي سأقوم بما يمكنني فعله".

موضحًا أنه لم يكن يحافظ على صحته بالقدر الكافي خلال الفترة الماضية، وهو درس تعمله بوضوح.

وفيما يخص تطورات فيروس كورونا، قال آبي في تصريحات للصحفيين: "علينا الاستمرار في مكافحة كورونا. نواجه جميعًا هذا النوع من التحديات للمرة الأولى لذلك لينا توحيد جهودنا. وعلى الرغم من التأثيرات التي تركها كوفيد-19 علينا وعلى اقتصادنا الا اننا يمكن ان نتعافى من خلال التمسك بقواعد وخطط اقتصادية واضحة."