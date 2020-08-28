شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ألقاب محمود عزت داخل منظمة الإخوان الإرهابية.. أبرزها مستر أكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم عام 2013، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد مختفى، إلا أن أجهزة الأمن وجهت ضربة قاسمة لهذا التنظيم، بإلقاء القبض عليه في شقة بالقاهرة الجديدة، كان يختبـئ فيها، حيث استخدمها كوكر للاختباء والتواصل مع القيادات الإخوانية بالخارج والعناصر الشبابية بالداخل.

محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإرهابية معروف بعدد من الألقاب داخل التنظيم، أبرزها "أخطر رجل في الإخوان" و"مستر أكسر" بالإضافة إلى "زعيم القطبيين داخل الإخوان".

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ويعد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان واحدا من أهم 3 قيادات أشعلوا النار خلال ثورة 30 يونيو وحرضوا شباب الجماعة على العنف والاعتصام فى ميدانى رابعة والنهضة، إلى جانب كل من محمد بديع وخيرت الشاطر رجل الجماعة القوى حينذاك والموجود فى محبسه أيضا.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم قالت فيه إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.