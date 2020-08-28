شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المؤسسة العربية يشرح كيف تزيد خطورة محمود عزت عن مرشد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سمير راغب رئيس المؤسسة العربية، إن محمود عزت أخطر من المرشد، وأنه هو من عين المرشد، وأن محمد مرسى وخيرت الشاطر وكل هذه القيادات كانوا من تلاميذه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز: محمود عزت هو من الجناح الذى يؤمن بالعنف مثل داعش والتنظيمات المسلحة، كلها كانت من تنظيمه والتي استهدفت النائب العام وقيادات الجيش والشرطة، كانت مهمة مستحيلة لان مجرم بهذا الحجم كانت له الكثير من الإمكانيات في التخفى في عاصمة من أكبر عواصم العالم في شقة ربما لم يكن يغادرها وكان يستخدم شبكات مشفرة وإن لم يكن لديه الخبرات فهناك من يساعده من التنظيم والوصول له على قيد الحياة يحسب لأجهزة الأمن .

وتابع: محمود عزت في تسجيل صوتى في 2017 قال إنه موجود بالقاهرة وأنه لم يغادر البلاد وان اللجان اللكترونية للجماعة كانت تؤكد أنه خارج مصر وأجهزة الأمن تعمل وفقا لخطة بعيدا عن الإعلام وما تقوله اللجان الإلكترونية.

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وأكد أن سقوط محمود عزت سيتبعه سقوط الكثير من الخلايا النائمة إن لم تكن سقطت بالبفعل ويتم التحقيق معها حاليا ، فمحمود عزت كنز معلومات وأهم معلومة هي مصدر التمويل ، وجماعة الإخوان ستعلن قائدا جديدا وربما تخفيه مثل داعش وربما يكون من الجيل الجديد.