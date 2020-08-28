شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدي ضبط محمود عزت إلى الوصول لقيادات إرهابية مهمة؟.. مصطفى بكري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، أمر يؤكد على مدى التقدم و الكفاءة التى يتمتع بها جهاز الأمن المصرى و الذى أصبح واحدا من أقوى أجهزة الأمن فى العالم.

وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن محمود عزت سيمكن أجهزة التحقيق من التوصل الى العديد من المعلومات الهامة التى ستمكن جهات الأمن من توجيه الضربات القوية و تجفيف منابع الارهاب فى البلاد ، مؤكدا أن تلك الضربة ستربك حسابات الاخوان و أنها ضربه فى الصميم لأن محمود عزت كان يدير شئون التنظيم فى الداخل طوال الفترة الماضية .

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وأشار مصطفى بكرى الى أن محمود عزت عالم بتفاصيل العمليات الارهابية التى تمت فى مصر فى هذه الحقبة و تحديدا بعد سقوط حكم الارهاب و أنه صاحب العلاقة و التواصل مع عناصر الجماعات الإرهابية الأخرى و يعرف الكثير من الخلايا التى نفذت عمليات إرهابية و كان صلة للوصل عبر عناصر متعددة بالجهات الخارجية التى تدعم جماعة الإخوان و أنه كان يتلقى الأوامر من إخوان الخارج للتنفيذ فى الداخل فى بعض الأمور المتعلقة بالتعليمات التى كانت تأتيهم من قطر و تركيا.

وذكر مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت يؤكد أن جهاز الأمن قادر و فاعل و ستصيب التنظيم فى مقتل و ستمكن الجهات الأمنية من القبض على العديد من الخلاياو العناصر الارهابية التى يعرف بتفاصيلها محمود عزت .