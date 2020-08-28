"شعراوي" يبحث مع محافظ بني سويف تحسين مستوى الخدمات والمشروعات الجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات القومية والتنموية الجارية بالمحافظة وعلى رأسها محور عدلي منصور والمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية وطريق كورنيش النيل والدائري وكوبري المديرية وعدد من المشروعات الاستثمارية التي تخدم عملية التنمية على أرض بني سويف.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات التنمية المختلفة.

وتابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور محمد هاني ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة وعدد الطلبات المقدمة.

وأكد الوزير، أهمية تقديم كافة التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم وتحصيل حقوق الدولة كاملة.

وخلال اللقاء تم استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة.

ووجه اللواء محمود شعراوي، باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين والسيارات.

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كما تابع وزير التنمية المحلية، مشروعات المحافظة الجارية فيما يخص قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب خاصة للقرى المحرومة من تلك الخدمة والمناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وشدد اللواء شعراوي، على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد تحذيرات مجلس الوزراء من احتمال وجود موجة ثانية للفيروس.

وتابع شعراوي أيضاً مع المحافظ معدلات تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة والتي تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في هذا المشروع القومي.

وأكد شعراوي، أهمية استمرار جهود المحافظة في تطوير الأسواق والمواقف بالمحافظة لتحسين الموارد المالية والحفاظ على المال العام.

وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات تقنين واسترداد أراضي الدولة وجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد الوزير، على أن الدولة جادة بكل قوة في الحفاظ على حق الشعب والأجيال القادمة بمختلف محافظات الجمهورية ومواجهة أي مخالفات أو تعديات وترسيخ سيادة القانون مع الاهتمام بالمساحات الكبيرة واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة أو الإزالة الفورية في حالة عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات التقنين.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة آخر مستجدات مشروع النهوض بقطاع صناعة النباتات الطبية والعطرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والميزات النسبية والتنافسية المتوفرة في هذا الشأن للمنافسة في الأسواق العالمية، فضلا عن بحث تطورات الموقف في المناطق الصناعية والمشاكل الخاصة بالصرف الصحي بها وكيفية التغلب عليها خاصة مع افتتاح العديد من المصانع الكبرى بها فضلاً عن مصانع الصناعات الصغيرة.