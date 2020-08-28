عمدة موسكو: سنهزم فيروس كورونا في غضون ستة أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه بالكامل في غضون ستة أشهر.

وقال سوبيانين، خلال اجتماع مفتوح للمجلس التربوي في موسكو، اليوم الجمعة: " إنني على ثقة من أنه في غضون بضعة أشهر، ربما خلال 6 أشهر كحد أقصى، سنهزم فيروس كورونا".

وأضاف عمدة موسكو :" أن العلماء الروس وعلماء العالم وعلماء موسكو يعملون على هذا الأمر، حيث يجري تطوير لقاح وأدوية فعالة وتكنولوجيات طبية جديدة للتصدي للفيروس"، لافتا إلى ظهور أول لقاح روسي وتسجيله، ومؤكدا أنه يعتقد أن نظائر لهذا اللقاح ستظهر أيضاً في المستقبل القريب.