محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية تهدف إلى الحفاظ على رأس مال الشركات والوظائف في ألمانيا.
وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين إن الأمر يتعلق بالحفاظ على استمرار الحياة الاقتصادية قدر الإمكان أو استئنافها.
وأكدت ميركل ضرورة تعزيز القدرات المستقبلية والقوة الابتكارية، وتشجيع التقنيات الصديقة للمناخ والرقمنة، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضا بإطلاق فصل جديد في التحول إلى الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل: الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الشركات والوظائف خلال أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.