ميركل: الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الشركات والوظائف خلال أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية تهدف إلى الحفاظ على رأس مال الشركات والوظائف في ألمانيا.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين إن الأمر يتعلق بالحفاظ على استمرار الحياة الاقتصادية قدر الإمكان أو استئنافها.

وأكدت ميركل ضرورة تعزيز القدرات المستقبلية والقوة الابتكارية، وتشجيع التقنيات الصديقة للمناخ والرقمنة، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضا بإطلاق فصل جديد في التحول إلى الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين.