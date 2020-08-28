أسعار العملات العربية تتراجع مقابل الجنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: انخفضت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، وبينها الريال السعودي والدينار الكويتي، والريال العماني. وانخفض سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس الخميس 49.34 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، مقابل 49.49 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، الخميس الماضي. وهبط سعر الريال السعودي ليسجل أمس الخميس 4.13 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع مقابل 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك. وتراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 4.29 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك. Advertisements وهبط سعر الدينار البحريني ليسجل أمس الخميس 40.90 جنيه للشراء و42.25 جنيه للبيع مقابل 41.03 جنيه للشراء و42.39 جنيه للبيع الخميس الماضي. كما انخفض سعر الريال العماني ليسجل 40.18 جنيه للشراء و41.38 جنيه للبيع، مقابل 40.30 جنيه للشراء و41.51 جنيه للبيع، الخميس الماضي. وانخفض سعر الريال القطري، قرشين، ليسجل 4.17 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع. وهبط سعر بيع الدينار الأردني، قرشا، ليسجل أمس الخميس 22.02 جنيه للشراء و22.48 جنيه للبيع مقابل 22.09 جنيه للشراء و22.54 جنيه للبيع.

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