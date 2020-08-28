صحف إسرائيلية: أردوغان يمنح "الجنسية التركية" لقادة حماس.. وواشنطن غاضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد إبراهيم

تنوعت القضايا المنشورة، اليوم الجمعة، في مختلف الصحف الإسرائيلية، حيث أبرزت تقارير الرفض الأمريكي لقيام تركيا بتجنيس قيادات من الإخوان، فضلا عن تصاعد نسبة البطالة بين فئات المجتمع، والاهتمام بالقيام بأول رحلة مدنية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي ‪الاثنين المقبل‬.

الولايات المتحدة وتركيا

البداية مع صحيفة "تايمز أوف يسرائيل" التي أشارت إلى رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منح بعض من النشطاء التابعين لحركة حماس الجنسية التركية، واتهام المعارضة التركية لأردوغان بإنه يصر على تصدير الإرهاب من تركيا إلى العالم، الأمر الذي ينذر بالكثير من التداعيات السلبية عليه.

ونقلت مصادر صحيفة عن أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين قوله إن أنقرة منحت جوازات سفر لنحو 12 عضوا بحركة حماس، في خطوة تأتي بعد أيام فقط من لقاء جمع أردوغان بمسؤولين من الحركة، أزعج واشنطن بشكل كبير.

اللافت أن كل هذا الزخم يأتي عقب اللقاء الذي عقده الرئيس التركي مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس ومسؤولين آخرين، وهو ما أثار انتقادات دولية.

ونقلت الصحيفة عن روعي جلعاد القائم بالأعمال الإسرائيلي في تركيا قوله إن "البعض في طريقه (للحصول على الوثائق)، فيما حصل البعض الآخر عليها بالفعل (من الحكومة التركية)، لكننا نتحدث عن حوالي 12 جواز سفر منحوا أعضاء من حماس".

وأضاف جلعاد: "لدينا بالفعل وثيقة سنقدم للحكومة (التركية) نسخة منها"، متوقعا عدم الحصول على رد من أنقرة، استنادا إلى آخر تجربة عندما تم تقديم ملف له أساس قوي للحكومة ولم يتلقوا ردا.

ووفق لمزاعم جلعاد، فإن "أعضاء حماس الذين منحتهم أنقرة وثائق هوية، يمولون ويدبرون لهجمات ضد إسرائيل انطلاقا من إسطنبول".

وقالت الصحيفة إن واشنطن عارضت استضافة أردوغان الأخيرة لاثنين من قادة حماس في إسطنبول.

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وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عن المتحدثة باسمها مورجان أورتاجوس ونشرته الصحيفة، إن "حماس مصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "المسؤوليْن الذين يستضيفهما أردوغان إرهابيان دوليان".

وحذر البيان الذي نشرته الصحيفة من أن "تواصل أردوغان المستمر مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا عن المجتمع الدولي"، في لهجة حادة تشي بأن واشنطن ضاقت ذرعا بسلوك أنقرة المقوض لجهود مكافحة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن خبر منح الجنسية التركية لـ12 من أعضاء حماس، أثار غضب معارضين أتراك ممن استهجنوا الخطوة، حيث قدم أحمد أونال تشفيك أوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، استجوابا في البرلمان حول الموضوع.

البطالة

ومن هذا الموضوع إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي أشارت إلى استطلاع للرأي أجرته دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الذي أشار إلى أن حوالي 20% من المصالح التجارية لن تستطيع مواصلة العمل لأكثر من 3 أشهر في ظل الظروف الحالية بسبب ازمة كورونا.

وقال نحو 80% من أصحاب هذه المحال بالاستطلاع، الذي أشرفت عليه الصحيفة، إن مبيعاتهم الشهرية تراجعت بالربع. وتشير هذه المعطيات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية قياسا بالشهر الماضي.

ونبهت يديعوت أحرونوت إلى استمرار ما يقرب من 6.5% من المستخدمين في إجازة غير مدفوعة الاجر منذ تفجر الأزمة قبل ستة أشهر.

السلام الإماراتي الإسرائيلي

ومن هذا الموضوع إلى صحيفة "إسرائيل اليوم" التي أشارت في تقرير خاص لها إلى تواصل الاستعدادات الخاصة بالرحلة الجوية التي ستنطلق ‪يوم الاثنين المقبل‬ من تل أبيب إلى أبو ظبي، وهي الرحلة التي ستجمع بين مائير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، فضلا عن بعض من المسؤولين الأمريكيين من المشرفين والمسؤولين عن مسيرة التسوية.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية سفر مسؤولين في شركة العال من أجل تدشين خط جوي بين إسرائيل والإمارات، وهي الخطوة التي باتت دقيقة ومهمة في هذا الوقت الآن.