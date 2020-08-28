صور.. توافد المواطنين لأداء صلاة "أول جمعة بعد كورونا" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
توافد مواطنون في محافظة القليوبية على المساجد لأداء صلاة الجمعة الأولى بعد توقف ١٥٠ يومًا.
وشهد مسجد ناصر في بنها دخول المواطنين لأداء الصلاة بكثافة ووفق التعليمات المنصوص عليها.
فيما انتهت مديرية الأوقاف، من حملات نظافة وتعقيم المساجد التي جرى فتحها على مستوى المحافظة، لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق الضوابط والإجراءات التي أعلنتها الوزارة.
وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه جرى افتتاح 1223 مسجدًا بالمحافظة، كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة.
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