صور.. فتح 8 آلاف مسجد لأول صلاة جمعة بعد كورونا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

فتح 8 آلاف من المساجد التابعة لمديرية الأوقاف بالشرقية، أبوابها، قبل قليل، أمام المصلين؛ استعدادًا لإقامة أول صلاة جمعة بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر؛ بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وجرى، اليوم الجمعة، وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقرر فتحها من جديد لأداء صلاة الجمعة، وسط تعليمات صارمة من المديرية بضرورة الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، مع الاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

من جانبه، شدد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، على الالتزام بأن يكون الخطيب المُكلف بأداء خطبة الجمعة إمامًا أو مصرح له بأداء الخطبة، ويُمنع منعًا باتًا صعود غير المُصرح لهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم فتح دورات المياه، واستمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

ونوه وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بأنه في حالة حدوث أية مخالفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.