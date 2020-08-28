حكومة الوفاق الليبية: ميليشيات خارجة عن القانون تستغل وقف اطلاق النار بشكل استفزازي

أبدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان أمس الاربعاء 26 أوت 2020، قلقه من التقرير الواردة من مدينة سرت الليبية.

وأكد أن تقارير توثّق حصول اعتداءات على سكان المدينة واعتقالات وتصفية لمدنيين على غرار ماحصل في مدن أخرى عقب سيطرة ماوصفه بالميليشيات الخارجة عن القانون عليها.

كما أدان المجلس الرئاسي ما حصل في مدينة تراغن من تعد على العملية الانتخابية فيها وتعطيلها من قبل نفس الفئة الرافضة للديمقراطية والمنادية بعودة الاستبداد.

وقال إنها ليست المرة الاولى التي تسيء فيها الميليشيات الخارجة عن القانون وتقوم باستغلال الهدنة ووقف اطلاق النار بشكل استفزازي ولا أحد يحرك ساكنا ويضع حدا لهذا الصلف.

ودعا الوسطاء الدوليين وعلى رأسهم بعثة الامم المتحدة للوقوف عند هذه "الافعال الاجرامية " وتوثيقها وتصنيفها ضمن جخود اجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للازمة الليبية والتي قد تؤدي الى خرق وقف اطلاق النار.