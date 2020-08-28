المغرب يسجل 29 حالة وفاة جديدة و1336 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بكورونا و 1336 حالة إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 55864. وبلغ إجمالي الوفيات 984 حالة.

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