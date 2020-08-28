الكرملين يعلق على استقالة شينزو آبي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يأسف لقرار شينزو آبي ترك منصب رئيس وزراء اليابان، وشدد على أن مساهمته في تطوير العلاقات الثنائية لا تقدر بثمن.

وأضاف بيسكوف: "قدم شينزو آبي بالفعل مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الثنائية الروسية اليابانية".

ونوه بيسكوف للصحفيين، بأن آبي "تمسك بمبدأ حل

جميع القضايا الخلافية، حتى أصعبها، حصرا من خلال المفاوضات، ومن خلال تطوير العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

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وأكد بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشارك آبي في التزامه بحل جميع الخلافات بين روسيا واليابان من خلال المفاوضات.

في وقت سابق من اليوم، أشار رئيس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي، إلى أنه اتخذ قرار الاستقالة.

وذكر أنه تمكن، خلال السنوات الثماني التي قضاها كرئيس للوزراء الياباني، "من التغلب على المرض، لكن في يونيو اكتشف عودة المرض". ويعاني آبي من التهاب القولون التقرحي.

شغل آبي منصب رئيس وزراء اليابان، لفترة قياسية طويلة. انتخب رئيسا للحكومة في عام 2012، وفي 24 أغسطس 2020، تجاوزت فترة وجوده في المنصب، 2799 يوما.