رئيس وزراء اليابان يعتزم الاستقالة بسبب تدهور حالته الصحية

قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاستقالة من منصبه لأنه يريد تجنب تعطل السياسات الوطنية بسبب تفاقم تدهور حالته الصحية.
ومن المفترض أن يعقد رئيس الوزراء آبي مؤتمرا صحفيا مساءاليوم في #طوكيو، وسيشرح أسباب ذلك بنفسه.
هذه هي المرة الثانية التي يترك فيها آبي المنصب بسبب مشكلة طبية، فقد تنحى فيعام 2007، بسبب مرض التهاب القولون التقرحي، بعد أن قضى عامًا واحدًا فقط في المنصب.
ثم عاد آبي إلى السلطة في عام 2012 بعد فوز ساحق في انتخابات مجلس النواب.
وكان يتبقى لآبي سنة أخرى في منصبه رئيسًا لوزراء اليابان.
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