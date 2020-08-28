الإثنين.. الرئيس اللبناني يتفق على بدء الاستشارات الملزمة لتكليف رئيس للحكومة

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون يتفق مع رئيس مجلس النواب على بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة يوم الإثنين المقبل.

تمكن الجيش اللبناني من السيطرة على الوضع في منطقة خلدة التابعة لمحافظة جبل لبنان، وإيقاف الاشتباكات النارية المسلحة التي اندلعت مساء أمس، وأخذت طابع التوتر المذهبي على خلفية تعليق لافتات ورايات بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وسادت حالة من الهدوء المشوب بالحذر منطقة خلدة، واختفت مظاهر حمل الأسلحة النارية في الشوارع كافة، وذلك بعدما انتشرت وحدات القوات المسلحة اللبنانية في أرجاء المنطقة بأعداد كبيرة من ضباطها وجنودها والآليات العسكرية، وقيام الجيش بعمل طوق أمني محكم وتمركزات أمنية متعددة، فضلًا عن تدخل وحدات من القوات الخاصة المعروفة بـ"المغاوير".