باكستان..مصرع 41 شخصا واحتجاز 2 مليون اخرين بسبب الفيضانات بكراتشي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 25 ثانية

أعلنت السلطات في مدينة كراتشي الباكستانية،الجمعة، عن وفاة العشرات واحتجاز الملايين بسبب الفيضانات.

وتتعرض كراتشي، أكبر المدن الباكستانية، لأغزر موجة أمطار تواجهها خلال قرابة 90 عاما.

وقال قائد شرطة كراتشي غلام نابي إن 41 شخصا على الأقل قضوا نحبهم منذ بدء تعرض المدينة التي يسكنها زهاء 20 مليون نسمة بجنوب باكستان لموجة الأمطار الغزيرة، الثلاثاء الماضي.

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وذكر رئيس مؤسسة “إدهي” للأعمال الخيرية في باكستان، والتي تدير شبكة من خدمات الإسعاف والمشارح أن 23 شخصا فارقوا الحياة، الخميس فقط.

وأضاف فيصل إدهي رئيس المؤسسة أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا بصورة حادة عندما يصل رجال الإنقاذ إلى العديد من الأحياء السكنية التي يتعذر الوصول إليها حتى الآن.

وتقول الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن هناك قرابة مليوني شخص محتجزين وسط مياه الفيضانات في المناطق السكنية الفقيرة التي تقع في مناطق منخفضة في ظل سوء شبكات صرف الأمطار.