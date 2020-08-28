أكثر من 7 ملايين إصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 9 دقائق

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حاجز 7 ملايين في أمريكا اللاتينية، بحسب إحصاء لوكالة رويترز ، مساء الخميس .

وتعتبر أمريكا اللاتينية أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات في العالم، على الرغم من تراجع الإصابات على نحو طفيف في بعض دولها.

وبين الإحصاء الذي يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومي للحالات انخفض إلى حوالي 77800 في الأيام السبعة الماضية حتى الأربعاء، مقابل 85000 في الأسبوع السابق.

وبعد 6 أشهر من تأكيد الحالة الأولى في البرازيل، أبلغت الدولة التي بها أسوأ تفش خارج الولايات المتحدة، عن 44235 حالة إصابة جديدة و984 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3 ملايين و761391 حالة وعدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 118649.

44 ألفا و235 إصابة جديدة في البرازيل

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قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت إجمالا 3 ملايين و761391 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 118649، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

ارتفاع إصابات المكسيك إلى 579 ألفا و914

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، تسجيل 6026 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و518 وفاة مما يرفع مجمل الإصابات بالبلاد إلى 579914 والوفيات إلى 62594 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.