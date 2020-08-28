وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 180 ألف والصين تسجل 9 إصابات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 6 دقائق

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم ، حاصدا أرواح أكثر من توفي 835 ألفا و639 شخصا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 24 مليونا و628 ألفا و901 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 17 مليونا و94 ألفاً و868 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.

وفيات أمريكا تتخطى 180 ألف

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180 ألفا و527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً إلى أكثر من 5,1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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9 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعا من 8 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85013 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

9288 وفاة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1571 حالة ليصل إجماليها إلى 239507.

وسجل المعهد 3 وفيات جديدة مما يرفع مجملها إلى 9288.