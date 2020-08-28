بسبب كورونا..بريطانيا تفرض العزل الإجباري للقادمين والسويد تمدد الحظر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

أعلنت الحكومة البريطانية ،الخميس، عن فرضها اجراءات جديدة للقادمين للبلاد خاصة من سويسرا بيتمثل بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما.

وسويسرا مدرجة الآن على قائمة “جسر جوي” لدول معفاة من شرط عام للقادمين إلى بريطانيا بعزل أنفسهم، بهدف المساهمة في الحد من تفشي الفيروس.

لكنها ستفقد إعفاءها اعتبارا من يوم السبت المقبل، إلى جانب جمهورية التشيك وجامايكا، حسبما قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس.

وقال شابس على تويتر إن التغيير ضروري “لإبقاء معدلات الإصابة منخفضة”.

وقالت الحكومة إنها قررت السماح بدخول القادمين من كوبا من دون حجر صحي.

وتابع شابس “القرار بشأن إضافة أو إزالة دولة، يتم بعناية بعد بحوث من مركز الأمن الحيوي المشترك”، مضيفا أن خبراء الحكومة البريطانية “يأخذون في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل”.

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وعلقت بريطانيا إعفاءات الحجر الصحي لإسبانيا وفرنسا ومقاصد سياحية شهيرة في وقت سابق من هذا الشهر، في خضم تزايد حالات الإصابة المؤكدة في بعض المناطق. وأضافت النمسا وكرواتيا للقائمة الأسبوع الماضي.

وألمانيا واليونان من بين الدول الأوروبية التي لا تزال تتمتع بإعفاء من شرط الحجر الصحي لدى وصول القادمين منها إلى بريطانيا.

– السويد تمدد حظر دخول المسافرين حتى نهاية أكتوبر

وفي سياق منفصل، قررت حكومة السويد الخميس تمديد حظر دخول الراغبين في الوصول لدول الاتحاد الأوروبي عبر السويد لمدة شهرين حتى أكنوبر/ 31 تشرين الأول القادم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة القول إن القرار يتماشى مع توصيات المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وكانت السويد قد فرضت الحظر في 19 مارس/ آذار الماضي لمدة 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولكن جرى تمديده عدة مرات.

ويطبق الحظر على جميع المواطنين الأجانب المسافرين إلى السويد من جميع الدول ماعدا دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وإيسلندا وسويسرا و ليختنشتاين.