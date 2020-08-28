مصرع 4 أشخاص سحقا تحت الأشجار بسبب الإعصار “لورا” بولاية أمريكية

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جانب من الدمار الي تسبب به إعصار لورا
لقي 4 أشخاص مصرعهم الخميس، سحقا تحت أشجار سقطت بينما كانوا في منازلهم بسبب الإعصار لورا الذي يجتاح ولاية لويزيانا الأمريكية .
كما تسبب الإعصار بتدمير مبانٍ في بلدات ومدن في أنحاء جنوب غرب لويزيانا.
وعلى الرغم من ذلك كله، فقد جاءت الأضرار والخسائر التي تسبب فيها الإعصار لورا، دون التوقعات حتى الآن.
وقال الحاكم جون بيل إدواردز في مؤتمر صحفي: ”كانت تلك أقوى عاصفة تجتاح لويزيانا… إنها مستمرة في إلحاق خسائر مادية وتهديد الأرواح“.
واندلعت النيران في مصنع للكيماويات في ويستليك، إلى الغرب من ليك تشارلز، وتصاعدت منه أعمدة من الدخان الأسود.
وحث إدواردز سكان المنطقة المحيطة بالمصنع، على البقاء في أماكنهم، وإغلاق الأبواب والنوافذ ومكيفات الهواء، لحين انتهاء السلطات من التحقيق في الحريق.
وبدأت بالفعل أعمال التطهير لآثار الإعصار في ليك تشارلز، اعتبارا من بعد ظهيرة يوم الخميس.
وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأعاصير، إن الإعصار وصل اليابسة قبيل الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي كعاصفة من الفئة الرابعة محملة برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، واجتاح بلدة كاميرون الصغيرة في لويزيانا.
وبعد ذلك، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار لورا ضعف سريعا وتحول إلى عاصفة من الدرجة الأولى مصحوبا برياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ثم تحول بعدها إلى عاصفة مدارية.
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