كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. روسيا تستدعي سفير النرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت السلطات الروسية، اليوم الجمعة السفير النرويجي في موسكو، بسبب قرار الجانب النرويجي إبعاد دبلوماسي روسي.

وقد أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، في 19 أغسطس، عن إبعاد دبلوماسي روسي من المملكة، دون تحديد اسمه ومنصبه.

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وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن المواطن الروسي ارتكب أفعالا، لا تتوافق مع وضعه ودوره كدبلوماسي.

أفادت صحيفة Verdens Gang النرويجية، في وقت لاحق، بأن الدبلوماسي المبعد هو ألكسندر ستيكولشيكوف، الموظف في البعثة التجارية الروسية في النرويج. وذكرت أن قرار إبعاده من أوسلو صدر على خلفية فضيحة تجسس.