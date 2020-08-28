كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:09 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته من منصبه ويكشف السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه سيستقيل من منصبه بسبب مشاكل صحية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد أفادت وسائل إعلام يابانية، صباح اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي يعتزم تقديم استقالته بسبب مشاكل صحية.

يذكر، أن شينزو آبي، ولد في 21 سبتمبر، 1954، وكان رئيس وزراء اليابان التسعين حيث تم انتخابه في تاريخ 26 سبتمبر 2006 خلفا لجونشيرو كيوزومي، حيث خدم لمدة أقل من عام قبل أن يستقيل في 12 سبتمبر 2007، ليحل محله ياسو فوكودا.

وبعد فوز حزبه بانتخابات 2012 أصبح شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني رقم 96.

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وفي سياق آخر، سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني مع سحق جائحة فيروس كورونا قطاع الأعمال وانفاق المستهلكين لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو أيار يتوقع محللون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر متواضعا لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من انفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين هبوط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 27.8 في المئة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو فيما يمثل أكبر هبوط منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متوفرة في 1980.