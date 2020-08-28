بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا في العراق، وما رافقه من إجراءات وقائية وحظر على التجوال، دبّت الحياة من جديد اليوم الجمعة في أزقة بغداد "العتيقة". والتقطت عدسة الخليج 365، مشاهد متنوعة لحركة التبضع في شارع المتنبي وسوق الصفافير وسط العاصمة بغداد. إليكم أدناه باقة من الصور التي رصدتها عدسة علي جاسم:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بغداد 'العتيقة' تنبض بالحياة مجدداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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