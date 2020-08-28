القبض على قاتل شن هجوما مسلحا على منزل في النجف

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "تشكيل فريق عمل للتحقيق بجريمة قتل مواطن بعد تعرض داره لهجوم من قبل مجهولين"، مبينة أن "شكوى تقدم بها ذوي المجني عليه بعد تعرض دارهم لهجوم باطلاقات نارية مما ادى الى قتل والدهم".



وبينت تم "التحقيق بالجريمة وتوصل الفريق إلى مرتكب الجريمة الذي استخدام مسدس وسلاح رشاش للهجوم على دار المجني عليه بسبب خلاف مع احد أبنائه"، مؤكدة "القاء القبض عليه واحالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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